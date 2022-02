3 milioni per le opere pubbliche, la giunta fa richiesta al ministero

Dopo l'approvazione di un numero significativo di progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria per un valore complessivo di 9 milioni di euro già stanziati sul bilancio 2022, in programma ancora opere di messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio che potranno essere realizzate grazie a contributi ministeriali previsti con la legge 145 del 30/12/2018, previsti per l'anno 2022, di cui la giunta comunale ha fatto richiesta in questi giorni.

Gli interventi presentati per accedere al contributo ministeriale hanno complessivamente un valore di 3 milioni di euro.

Si prevedono in particolari lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso i palazzi comunali di XXV Aprile e Confalonieri (650mila euro); di rifacimento delle pavimentazioni del palazzo comunale di via XXV aprile (150 euro); di sistemazione e messa in sicurezza dell’ingresso della scuola secondaria di primo grado Morandi (94mila euro); di risanamento conservativo della copertura del corpo centrale di Villa Ghirlanda Silva (36mila euro); di adeguamento impiantistico degli edifici residenziali di proprietà comunale in via Fratelli Cervi (470euro) e in via Mozart (995 euro); di adeguamento impianti elettrici degli alloggi di proprietà comunale in via Palestinesi, Picasso e Deledda (123 euro); infine di messa in sicurezza delle strade e dei percorsi pedonali in varie vie del territorio comunale (500mila euro).

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Vogliamo cogliere tutte le opportunità per proseguire il nostro programma di manutenzione e di riqualificazione della città e quindi rilanciare una stagione di opere pubbliche che ci consenta di recuperare tutte le arretratezze e inefficienze che si trascinano da lungo tempo, grazie anche ad un lavoro importante di progettazione e pianificazione da parte dei nostri tecnici».