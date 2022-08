Cinisummer 2022, ecco i contributi per le famiglie come rimborso spese

Pubblicato l'avviso pubblico per la concessione di contributi economici a rimborso di spese sostenute per la partecipazione alle iniziative estive cittadine "Cinisummer 2022".

Si tratta di un contributo rivolto alle famiglie che hanno sostenuto spese per la partecipazione dei propri figli minori (che hanno frequentato nell'anno scolastico 2021/22 l'ultimo anno di scuola infanzia, la scuola primaria o la scuola secondaria di I grado) a uno dei centri "Cinisummer 2022" accreditati dal Comune di Cinisello Balsamo.

Possono accedere alla misura esclusivamente i nuclei familiari in possesso di ISEE non superiore a 20mila euro e che non abbiamo ottenuto il “Buono centri estivi diurni” 2022 erogato da INPS.

Il contributo sarà erogato solo alle famiglie per le quali non risulti una situazione debitoria in essere (relativa al minore per il quale si richiede il contributo) nei confronti del Comune per l'utilizzo dei servizi asilo nido, centri per l'infanzia e ristorazione scolastica.

Gli importi settimanali rimborsabili per ciascun minore frequentante sono definiti in base all'ISEE.

Qualora le domande pervenute risultassero superiori rispetto alle risorse disponibili, si procederà all'assegnazione dei contributi secondo l'ordine di arrivo generato dalla procedura di registrazione automatica delle domande, sino a esaurimento delle risorse stesse.

Per accedere occorre fare domanda esclusivamente online sul sito del Comune.

È possibile presentare richiesta una sola volta per ciascun minore residente nel nucleo e per un numero massimo di settimane pari a 4.