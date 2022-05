Contributo dalla Regione ad Aler per l'acquisto dell'immobile in via Friuli

Oltre 9,2 milioni di euro per l’acquisto del caseggiato di via Friuli nel quartiere Crocetta, che permetterà di dare il via all’intervento di riqualificazione dello stesso e quindi di mettere a disposizione nuovi alloggi SAP (Servizi Abitativi Pubblici) a Cinisello Balsamo.

È questo l’ammontare del contributo a fondo perduto che Regione Lombardia ha messo a disposizione di Aler per acquistare l’immobile di proprietà dell’INPS, mettendo così fine all’annosa controversia che pendeva sull’immobile.

Un problema che non consentiva l’assegnazione degli alloggi rimasti sfitti, una trentina su 134.

Per il Comune di Cinisello Balsamo si tratta di un altro importante tassello che si aggiunge alla composizione del progetto di sviluppo sostenibile “Entangled”, presentato al bando regionale sulla rigenerazione urbana, per il quale il Comune ha ottenuto un contributo di 15 milioni di euro.

Entangled è un piano ambizioso che rilancia la stagione della riqualificazione urbana in una chiave nuova e più sostenibile nei quartieri Crocetta e Balsamo.

Gli ambiti coinvolti saranno le scuole, gli edifici pubblici come appunto quello di via Friuli di proprietà dell’Inps, i servizi come la casa della cittadinanza, il centro Icaro e il centro anziani Friuli.

A gennaio era stato approvato uno schema di “Accordo di Programma” con Aler per l’attuazione dell’intervento di riqualificazione dell’immobile di viale Friuli 3.

Ora un altro passo importante: il contributo da parte di Regione Lombardia ad Aler per l’acquisto dello stesso che potrà così avere il pieno e continuativo utilizzo degli alloggi come SAP, provvedendo ad assegnare quelli ora sfitti, incrementando l’offerta abitativa di alloggi sociali.

Il sindaco Giacomo Ghilardi commenta: «Ringrazio il presidente Attilio Fontana e l'assessore alla casa di Regione Lombardia Alessandro Mattinzoli per questo importante contributo che ha permesso di chiudere una vicenda che si trascinava da lungo tempo».

Il primo cittadino prosegue: «Si è giunti a questa soluzione grazie al fruttuoso lavoro di sinergia che abbiamo condotto con Regione Lombardia. Stiamo lavorando incessantemente per realizzare le azioni del progetto Entangled».

Ghilardi continua: «In partenariato con Aler Milano sarà realizzato un intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'immobile di via Friuli».

Poi termina: «Un’opera non solo di natura edilizia, ma che prevede anche azioni sociali finalizzate al miglioramento della vivibilità del caseggiato e del quartiere offrendo più verde e più servizi».