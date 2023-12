Controlli anti-movida notturna in centro, scattano Daspo e multe

Controlli e presidio del territorio in pieno centro a Cinisello Balsamo, da parte della polizia locale, in questi giorni di feste a cavallo tra Natale e l'Epifania, e sono scattati alcuni duri provvedimenti.

Stiamo parlando di sanzioni per comportamenti illeciti e di Daspo urbani.

Ad eseguirli sono state le pattuglie dedicate al centro storico che hanno contestato ben cinque sanzioni al regolamento di polizia urbana per il consumo di bevande alcoliche, due delle quali hanno visto l'applicazione di ordini di allontanamento eseguiti in piazza Gramsci.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Stiamo presidiando anche le zone oggetto delle segnalazioni dei cittadini. In particolare, sotto i portici di via Libertà è stato eseguito un intervento per un assembramento di persone dedite sempre al consumo di alcool».

Proprio in tale contesto sono stati fermati, identificati e sanzionati altri tre individui.