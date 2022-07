Lotta alla vendita di alcolici, pioggia di multe e provvedimenti

L’esito dei controlli periodici da parte della polizia locale di Cinisello Balsamo ha portato a sanzioni e denunce per il mancato rispetto di diverse disposizione del regolamento comunale.

In particolar modo, i controlli effettuati sul rispetto delle ordinanze, che hanno istituito il divieto di vendita degli alcolici dopo le ore 17 per tre mini-market, hanno portato gli agenti della polizia locale, in questo periodo, a elevare 70 verbali per consumo di sostanze alcoliche, 40 provvedimenti di allontanamento, 12 denunce e un arresto.

Dal Comune fanno sapere che sono diversi anni che viene adottato questo provvedimento anche grazie alla collaborazione dei cittadini, con lo scopo di contrastare il fenomeno dell’abuso di alcol e lo stato di degrado pubblico che ne consegue, garantendo maggior sicurezza a chi vive la città.

In questi casi si sottolinea l'importanza della collaborazione: le segnalazioni sono strumenti fondamentali per supportare il lavoro delle forze dell'ordine, che in questi mesi estivi hanno intensificato la loro attività di presidio, soprattutto nelle ore serali.