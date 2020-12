Operazione "Ponte" a Cinisello, 5 giorni di controlli a tappeto da parte della polizia locale

Quello appena passato è stato un weekend di controlli stradali che si è svolto dal 4 all'8 dicembre, durante il ponte per le feste di Sant'Ambrogio e dell'Immacolata.

L'attività della polizia locale ha interessato tutto il territorio, sia nel centro città che nei quartieri periferici della Crocetta, di Villa Rachele, Campo dei Fiori, Borgo Misto e Sant'Eusebio.

Il bilancio dell'operazione parla di 42 persone controllate, 53 le persone controllate al domicilio per isolamento di ordine sanitario. 14 le contestazioni verbalizzate per violazione delle prescrizioni previste nell'ultimo Dpcm.

Gli esercizi commerciali controllati sono stati 171, di cui 1 sanzionato per mancanza di rispetto delle norme anti-Covid. Infine una la denuncia per stato d'ebrezza.

5 le pattuglie impiegate per ciascun turno, per un numero complessivo di 44, cui 24 nei turni serali.

Il neo assessore alla polizia locale e sicurezza stradale Bernardo Aiello spiega: «I numeri dell'attività svolta ci dicono di una presenza importante e di un lavoro puntuale e capillare».

Aiello prosegue: «Ma attenzione, l'intervento della polizia locale non deve essere visto come repressivo, ma improntato principalmente alla sensibilizzazione delle prescrizioni previste nel Dpcm e nel rispetto delle norme».

Infine l'assessore chiude: «Come sempre le regole non devono essere viste come costrizione, ma come indicazione utile per una convivenza civile a supporto dei cittadini e a garanzia della loro sicurezza».