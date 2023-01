Convegno degli imprenditori del Nord Milano in Villa Casati Stampa

Il tema della sostenibilità fa incontrare imprese e istituzioni in un convegno promosso da Associazione Imprenditori Nord Milano, con il patrocinio del Comune di Cinisello Balsamo.

Lunedì 23 gennaio, alle ore 18.30 presso Villa Casati Stampa di Soncino (piazza Soncino 5 a Cinisello Balsamo), l’incontro “Sostenibili e competitivi. Coniugare sviluppo e sostenibilità nel mondo dell’impresa” porta in città rappresentanti di importanti aziende e realtà attive sul territorio come Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) con Pasquale Cartella, Ferrovie Nord Milano (FNM) con il vicepresidente Gianantonio Arnoldi, Lenovo, Sesto Autoveicoli, Azienda Multiservizi Farmacie di Cinisello Balsamo con direttore generale Stefano Del Missier, per confrontarsi con alcuni esponenti della politica, da quella locale a quella nazionale e internazionale.

Saranno presenti Giacomo Ghilardi, sindaco di Cinisello Balsamo, Pietro Fiocchi, membro del parlamento europeo, Maurizio Lupi, parlamentare alla Camera dei Deputati e Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia.

Il convegno intende illustrare, ai soci e agli iscritti dell’Associazione Imprenditori Nord Milano (AINM), i vantaggi competitivi che è possibile raggiungere grazie a logiche di sostenibilità, unite a innovazione e sviluppo di un business attento al rapporto con il territorio e le comunità di riferimento.

L’incontro, moderato da Fabrizio Garavaglia, esperto in strategie di sviluppo sostenibile, si suddivide in due momenti: la parola va prima alle aziende che presenteranno spunti, esigenze e buone pratiche.

Seguirà un riscontro da parte della politica, invitata a presentare programmi in corso e futuri sul tema sui diversi piani: comunale, regionale, nazionale ed europeo. Il convegno è aperto al pubblico ad accesso libero fino a esaurimento posti.

Associazione Imprenditori Nord Milano da oltre 20 anni rappresenta le imprese e le attività che operano sul territorio del Nord Milano, tra i più rilevanti della Lombardia dal punto di vista economico e caratterizzato da un panorama di interlocutori in continua evoluzione, estremamente vivo e dinamico.

Il proposito di farsi promotori della cooperazione tra imprese e istituzioni si traduce anche attraverso simili appuntamenti, che uniscono momenti di approfondimento sui temi più sentiti e attuali alle occasioni di incontro per costruire una rete sempre più solida e consapevole.

È già prevista una data dedicata alla cybersecurity, oltre a un ciclo di incontri nei sette comuni del Nord Milano per raccontare l’associazione, le attività più recenti e quelle degli ultimi 5 anni.

Con il medesimo obiettivo di fare rete, sostenere il mondo del lavoro e promuovere iniziative a supporto del sistema imprenditoriale del territorio è stato istituito nel 2022 il Tavolo delle Imprese e del Lavoro che vede riuniti 14 tra associazioni di categoria, imprenditoriali, commercianti, ordini professionali, compresa AINM: un gruppo di lavoro che si propone di creare un efficace e sinergico sistema di rete, che trova nell’amministrazione comunale un punto di riferimento.