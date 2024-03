/ Via M. Mariani, 11

Il padre di Ilaria Salis ospite a un convegno di Alleanza Verdi Sinistra

Domenica 17 marzo si terrà alle 18 presso la cooperativa Agricola di via Mariani 11 l’incontro dal titolo “Senza catene. Per Ilaria Salis e per tuttə”. Roberto Salis, padre di Ilaria Salis, parteciperà all’iniziativa organizzata da Alleanza Verdi Sinistra