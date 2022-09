"Accoglienza e integrazione", il 20/9 convegno del centrosinistra in città

Martedì 20 settembre, alle ore 21, presso il salone della Cooperativa Agricola in via Mariani 11 a Cinisello Balsamo si svolgerà l’incontro “Accoglienza e Integrazione: una storia tutta cinisellese” con Tino Magni, candidato al Senato per l’Alleanza Verdi-Sinistra, Matteo Mauri, candidato alla Camera per il Partito Democratico, e Francesco Casarolli, portavoce di Europa Verde Cinisello Balsamo.

A moderare l'evento sarà Gaetano Petronio, responsabile della comunicazione di Sinistra Italiana Milano.

Così dall'organizzazione: «Accoglienza e integrazione sono le parole chiave che caratterizzano la storia di Cinisello Balsamo del secondo dopoguerra. A partire infatti dall'inizio degli anni Cinquanta si assistette a uno stravolgimento totale dell'identità e delle caratteristiche fisiche dei due borghi originari (Cinisello e Balsamo), dovuto alla fortissima immigrazione che interessò Milano e tutto il territorio che la circondava».

«La vicinanza con le grandi industrie milanesi e le grandi fabbriche di Sesto, spingeva infatti sempre più persone, soprattutto dal Sud Italia e dal Veneto, che vi trovavano occupazione o vi cercavano lavoro a insediarsi a Cinisello Balsamo».

«Il tessuto cittadino, caratterizzato da architetture povere e di carattere rurale (con le tipiche vecchie case a corte), venne quasi interamente sostituito da nuove tipologie abitative. Successivamente il tessuto cittadino divenne sempre più disomogeneo, con una crescita abbastanza incontrollata dei nuovi insediamenti: localmente sorsero alti palazzoni assolutamente fuori scala e fuori contesto, in un tessuto ancora di tutt'altro tipo».

«Nuove edificazioni intensive si concentrarono lungo il viale Fulvio Testi, presso gli attuali quartieri di Crocetta e Villa Rachele; insediamenti popolari vennero realizzati ai margini settentrionali della città, presso Sant'Eusebio. All'edilizia libera e pubblica si affianca fortemente quella di cooperativa, che già nei decenni precedenti aveva partecipato attivamente allo sviluppo edilizio in città».

«Negli anni Ottanta Cinisello Balsamo continua a crescere, raggiungendo un picco massimo di oltre 80.000 abitanti nel 1981. La superficie comunale arriva a un punto di quasi totale saturazione. Le uniche due aree risparmiate sono le ex aree agricole a sud della città, costituitesi come Parco Nord negli anni Settanta e le aree a nord, attualmente comprese nel Parco del Grugnotorto».

«Attualmente Cinisello Balsamo è il Comune metropolitano del Nord Milano con la maggiore percentuale di stranieri (il 18%, contro il 7% di Cusano Milanino e di Paderno Dugnano, il 10% di Cormano, il 13% di Bresso e il 17,5% di Sesto San Giovanni). È, inoltre, il Comune metropolitano con il più alto numero, in termini assoluti, di residenti stranieri, dopo Milano (268 215 abitanti)».