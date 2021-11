Sviluppo sostenibile, Cinisello protagonista al convegno in Regione Lombardia

L’assessore all’urbanistica e semplificazione Enrico Zonca è stato tra i relatori della tavola rotonda su “Le Politiche di Sviluppo Sostenibile nei territori - obiettivi, esperienze, strumenti” che si è svolta presso l'auditorium Testori in Regione Lombardia.

Il convegno sullo sviluppo sostenibile è stata l'occasione per presentare l'esempio virtuoso di Cinisello Balsamo nell’integrazione dei sistemi informatici comunali.

L'assessore Zonca ha parlato della sperimentazione sulla Blockchain, dell'impatto positivo per i cittadini e per la PA, della misura Ecobonus 110% e delle altre azioni necessarie alla formazione di un nuovo Piano di Governo del Territorio, in vista anche della prevista revisione del Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia.

Si è confermato ancora una volta l’importante ruolo del Comune di Cinisello Balsamo nelle analisi per un futuro sostenibile dell’intero Nord Milano con politiche locali e sovracomunali necessarie a pianificare il futuro che associa lo sviluppo della società a una migliore qualità di vita dei propri cittadini.

Enrico Zonca spiega: «Il confronto tra le varie esperienze dimostra che occorre superare il concetto stesso di Smart City e ampliare gli orizzonti di Sviluppo Sostenibile verso un territorio più vasto, per arrivare alla Smart City».

E poi aggiunge: «Il nuovo PGT di Cinisello Balsamo, in fase di elaborazione nelle sue linee guida, una volta recepito il nuovo PTR, dovrà tener conto delle mutate esigenze del territorio che la pandemia ha inevitabilmente provocato, anche in termini di mobilità».

L'assessore aggiunge: «Una vera politica di sviluppo sostenibile significa innanzitutto maggiore attenzione ai cambiamenti climatici e di conseguenza all’ambiente, poi inserimento di nuovi e migliori servizi per i cittadini, pianificazione territoriale in grado di ridurre realmente il consumo di suolo».

Infine termina: «Nel passato le priorità non erano quelle dei cittadini e della loro qualità di vita, ma i fattori che determinavano certe scelte oggi mostrano tutti i loro limiti».