Coordinamento Crocetta: «Serve un tavolo permanente su Entangled»

Il "Coordinamento Crocetta" torna a parlare del progetto Entangled che ridisegnerà il quartiere Crocetta a Cinisello Balsamo e lo fa chiedendo un nuovo tavolo permanente tra amministrazione comunale, stakeholder e tutte le forze politiche e sociali.

Il punto di partenza del comitato è stata la raccolta firme che «ha fermato un progetto inattuabile e distruttivo per i servizi del quartiere, portato avanti nel più totale silenzio, senza nessuna concreta partecipazione delle parti coinvolte nel processo decisionale. Grazie a quei 1300 cittadini firmatari della Crocetta e di tutta Cinisello Balsamo il progetto Entangled è oggi in fase di modifica».

Ma ciò non basta e il Coordinamento chiede che «la modifica sia finalmente partecipata e condivisa da tutte le parti coinvolte e dalla cittadinanza».

Durante la Commissione Territorio che si è svolta nella serata di lunedì 25 settembre in quartiere, presso il centro civico di via Friuli, il Coordinamento si è presentato come «la voce dei bisogni della Crocetta e di tutti gli utenti dei servizi coinvolti, affinché la nuova delibera possa rispecchiare realmente le esigenze di chi abita e vive il quartiere e i suoi servizi».

Il Coordinamento sottolinea come siano inoltre «emerse forti perplessità da parte degli altri stakeholder sul pericolo di chiusura e smantellamento dei servizi (scuola, consultorio, centro Anziani e centro civico) durante i lavori».

Da qui la richiesta: «È per questo che chiediamo con insistenza all'amministrazione di non cadere, ancora una volta, nell'errore di lasciare inascoltata la voce dei cittadini che si sono espressi chiaramente».

Il Coordinamento prosegue: «Chiediamo l'apertura di un tavolo permanente su Entangled tra amministrazione, stakeholder e tutte le forze politiche e sociali perché proseguano le interlocuzioni iniziate lunedì sera».

Poi termina: «Un tavolo di concertazione unita (non di singole audizioni) dove ci sia possibilità di confronto e condivisione per le posizioni di tutte le realtà presenti sul territorio. E che sia data ampia pubblicità ai lavori e alle decisioni prese sul progetto Entangled a tutta la cittadinanza».