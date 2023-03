Gli studenti imparano e poi insegnano il mondo digitale nei centri anziani

Torna lo "Sportello digitale", il progetto sperimentale avviato nell'ottobre 2021 per dare supporto ai cittadini over 65 alla scoperta di strumenti e servizi digitali.

Per quest'anno, grazie ad uno specifico percorso di PCTO (alternanza scuola-lavoro), il Comune di Cinisello Balsamo vuole mettere in relazione due mondi molto differenti, i ragazzi appartenenti alla generazione Z e le persone della terza età, interessate ad acquisire competenze digitali.

Lo "Sportello digitale" è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza per aiutare chi ha poca dimestichezza con strumenti quali WhatsApp, email, Spid, recupero password, ma anche con le prenotazioni tramite app per il medico e per gli uffici postali.

Il servizio sarà presente sul territorio cittadino grazie ad un calendario fitto di appuntamenti presso i centri anziani Bauer, Costa e Friuli, gestiti da Auser, e presso Villa Casati Stampa, in collaborazione con associazione Anteas.

Il progetto è stato pensato per offrire due modalità diverse di fruizione dello "Sportello digitale": all'interno dei centri anziani Bauer, Costa e Friuli gli studenti saranno a disposizioni per due ore, nei pomeriggi calendarizzati, per rispondere alle richieste estemporanee dei cittadini, mentre per gli appuntamenti presso Villa Casati Stampa gli studenti faranno delle brevi conferenze su alcuni temi e successivamente saranno a disposizione per eventuali domande.

L'assessore alla cultura e alle politiche giovanili Daniela Maggi e al terzo settore Riccardo Visentin spiegano: «Il mondo digitale occupa una parte importante nella nostra quotidianità, così come per accedere ai servizi viene sempre più richiesta una competenza informatica».

Poi aggiungono: «Tutto ciò comporta notevoli svantaggi per le persone anziane che molto spesso non hanno alcuna formazione né conoscenza».

Infine terminano: «L’obiettivo di questo progetto è duplice: formare i giovani delle scuole superiori del territorio su un utilizzo più consapevole dei device digitali e sulle loro potenzialità, e nello stesso tempo supportare le persone anziane, in un dialogo intergenerazionale che arricchisca entrambi».

Il progetto ha coinvolto gli studenti di tre scuole di istruzione secondaria superiore del territorio (istituto professionale Enrico Falck, liceo Giulio Casiraghi e istituto tecnico Cartesio).

La formazione specifica digitale agli studenti è stata realizzata dai pedagogisti dell'associazione Lime Education, specializzata in media education e benessere digitale.

Gli studenti, formati sull'utilizzo consapevole e competente di device e applicativi, metteranno in pratica quanto acquisito e assisteranno gli anziani nei vari centri presenti sul territorio.

Per tutti gli appuntamenti è necessaria la prenotazione, chiamando il numero del centro di riferimento. È possibile consultare il calendario completo sul sito del Comune.