Truffe ed educazione stradale, i corsi della polizia locale

Un corso rivolto agli anziani con Auser per contrastare le truffe appena partito e un altro con Lions Club dedicato ai ragazzi sull’educazione stradale seguirà con l’inizio delle scuole.

Il Comune di Cinisello Balsamo accoglie così l’accordo proposto da Regione Lombardia per la collaborazione sinergica tra la polizia locale e le associazioni del terzo settore per la prevenzione, l’educazione alla legalità e il miglioramento della sicurezza urbana.

Dopo aver aderito alla campagna regionale “Occhio alla truffa! Prevenire le truffe agli anziani”, la polizia locale insiste su azioni di prevenzione e contrasto alle truffe soprattutto in questo momento dell’anno: nei periodi estivi alcuni anziani possono vivere maggiori momenti di solitudine, il supporto della rete familiare e sociale che normalmente costituisce un argine può venire meno ed esporli ai raggiri dei malintenzionati.

Il corpo della polizia locale intende quindi presentarsi come soggetto su cui fare affidamento in caso di necessità, ricordando loro di non essere soli.

Nel corso di sei appuntamenti programmati fino a luglio, un agente e un ufficiale, in collaborazione con i volontari di AUSER-ETS, offriranno la proprio esperienza operativa per presentare casistiche reali di truffe alla porta di casa o per strada, indicazioni pratiche per riconoscerle e le precauzioni da adottare nei confronti di sconosciuti e di comportamenti sospetti, ma anche istruzioni su come comportarsi se si è stati vittima di raggiri.

Si rivolge a ragazzi e genitori il secondo percorso formativo volto a ridurre potenziali incidenti stradali, sensibilizzando all’uso corretto della strada e, in particolare, di due mezzi molto diffusi: bicicletta e monopattino elettrico.

Insieme a Lions Club Cinisello Balsamo, impegnati nel progetto LCI Multidistretto 108 Italy “Giovani e sicurezza stradale”, saranno proposti all’avvio del prossimo anno scolastico quattro incontri con tre agenti e un ufficiale per spostare il focus dalle azioni repressive attribuite tradizionalmente alle forze dell’ordine a quelle educative.

L'assessore alla sicurezza Bernardo Aiello spiega: «Si conferma così l’impegno della polizia locale alla sensibilizzazione e alla prevenzione in un contesto che richiede un grande sforzo quotidiano, dato il significativo numero di abitanti della nostra città (Cinisello Balsamo è al nono posto della regione per numero di abitanti, ndr)».

Poi termina: «Per questa ragione reputiamo fondamentale il contributo delle associazioni, dei volontari e di tutte le realtà del terzo settore che già si fanno portatrici di valori sul territorio».