Il Social Market presenta il corso di cucina partecipata antispreco

Si terrà sabato 11 febbraio il corso di cucina antispreco organizzato dal Social Market Nord Milano, l’emporio solidale nato nel 2015 a Cinisello Balsamo per sostenere le famiglie in temporanea difficoltà economica attraverso la donazione di una spesa settimanale.

Il corso si svolgerà dalle ore 10 alle 12:30 presso il CEA (Centro di Educazione Ambientale) di Legambiente Cinisello Balsamo, in via Giolitti 33 a Cinisello Balsamo, e sarà tenuto da un cuoco professionista.

Veronica Salerio, responsabile del Social Market Nord Milano e del progetto Social Market 2.0, spiega: «Oggi più che mai è necessario cucinare con responsabilità. Tra le azioni del progetto Social Market 2.0, c’è quella di sensibilizzare le persone che vengono al Social Market a un modo di cucinare più consapevole e attento, che aiuti a cucinare con meno spreco possibile. Questo permette un risparmio importante in termini economici e un maggior rispetto del cibo e dell’ambiente».

Poi aggiunge: «È un tema attuale che però riguarda tutti. Per questo abbiamo pensato di aprire il corso a chiunque fosse interessato, anche come occasione per far conoscere e sostenere l’emporio solidale».

Il corso è infatti gratuito per gli utenti del Social Market Nord Milano mentre è richiesta un’offerta libera per chiunque altro voglia partecipare.

Il corso sarà organizzato in due parti. Una lezione pratica di cucina partecipata, in cui ogni partecipante avrà in carico un passaggio della ricetta prevista in modo che tutti possano contribuire al risultato finale.

La ricetta sarà una ricetta antispreco, che vuole educare al recupero di ingredienti avanzati. Seguirà una lezione teorica sulla conservazione e il riutilizzo di cibo.

Con lo stesso obiettivo della ricetta, questo momento vuole spiegare come meglio utilizzare o conservare prodotti vicini alla scadenza o avanzati.

Per avere maggiori informazioni e prenotare il proprio posto, è possibile scrivere all’email info@socialmarketnordmi.org. Su richiesta, è possibile avere il servizio di babysitting per permettere anche ai genitori di partecipare.