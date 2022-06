I commercianti a scuola di primo soccorso

Intervenire tempestivamente e con competenza in alcuni casi può salvare la vita, lo sanno molto bene i commercianti di Cinisello Balsamo che spesso si trovano ad aiutare persone colpite da malori lievi o gravi.

La loro presenza sul territorio, con i negozi di vicinato, li ha visti più volte in azione ed è per questo motivo che hanno chiesto all’amministrazione comunale di poter seguire un corso di primo soccorso.

In certe situazioni essere a conoscenza di buone norme di comportamento e di come effettuare una chiamata di soccorso efficiente può fare la differenza.

Il vice sindaco con delega al commercio e alle attività produttive Giuseppe Berlino spiega: «L’assessorato al commercio e alle attività produttive ha positivamente accolto questa esigenza arrivata dai commercianti della città, e in particolar modo, in prima istanza, dall’associazione CBcomm».

Berlino prosegue: «Ci siamo pertanto attivati da subito per organizzare un incontro con il locale comitato cittadino della Croce Rossa Italiana e tutte le realtà associative di categoria presenti sul territorio».

Il vice sindaco continua: «Al tavolo sono state riportate le richieste dei commercianti che sentono la necessità di essere formati per affrontare tutte le situazioni di emergenza che spesso si presentano durante il normale svolgimento delle loro attività, da quelle più lievi a quelle più gravi».

Infine termina: «E così, grazie alla disponibilità della CRI, già da settembre sarà attivato un iniziale corso di primo soccorso destinato esclusivamente ai commercianti».

Il corso, della durata di quattro ore suddivise in due incontri, sarà tenuto da personale esperto della Croce Rossa Italiana – Comitato di Cinisello Balsamo presso il Pertini in orario preserale per consentire la massima partecipazione.

Si parlerà di: introduzione al primo soccorso, come effettuare una buona chiamata di soccorso e la condotta del soccorritore, cenni di anatomia e fisiologia degli apparati respiratorio e circolatorio, l’arresto cardio-respiratorio; seguiranno esercitazioni pratiche con manichini.

La partecipazione è gratuita, si potrà lasciare un’offerta libera che sarà finalizzata all’acquisto di materiale da parte della CRI di Cinisello Balsamo.

Le adesioni dovranno pervenire entro il 31 luglio 2022 scrivendo a formazione@cricinisellobalsamo.it, per informazioni è possibile contattare la Croce Rossa al numero 0266048140.