Sgombero in via Cremona, il collettivo 20092 organizza un corteo

Come vi abbiamo raccontato in un precedente articolo, nelle prime ore della mattinata di martedì 21 febbraio è stato effettuato lo sgombero dell’edificio di via Cremona, occupato abusivamente da una cinquantina di persone e sede del "Comitato 20092".

L’intervento è stato organizzato di concerto dalla prefettura e dalla questura a seguito di denuncia.

L’immobile, sede di un’ex azienda farmaceutica, è gestito da un curatore fallimentare incaricato dal giudice.

L’amministrazione comunale ha seguito l’operazione mettendo a disposizione agenti della polizia locale a presidio della viabilità e personale incaricato dal settore centralità della persona a supporto di eventuali situazioni emergenziali.

Dalla ricognizione effettuata non sono state riscontrate problematiche relative a situazione di fragilità, nessun minore è rimasto per strada.

L'assessore alla sicurezza Bernardo Aiello spiega: «L’intervento è frutto di un lavoro coordinato e sinergico di tutte le forze dell’ordine. Ringrazio per l’impegno Gianni Meoli, questura di Milano e responsabile del servizio, e Giovanni Di Stefano, dirigente del commissariato locale di Cinisello Balsamo».

Dal Collettivo fanno sapere: «Ci hanno sgomberato stamattina presto, con bambini e bambine che si preparavano per andare a scuola e adulti che stavano per andare a lavoro».

Il comunicato prosegue: «Lo abbiamo detto tante volte e lo ribadiamo: l'emergenza sociale abitativa non finisce con lo sgombero dello "Spazio 20092", né la nostra storia può essere cancellata».

Poi l'appello: «Rilanciamo: oggi alle ore 18 ci troviamo in via Cremona 10 a Cinisello Balsamo per muoverci in corteo solidale verso il Comune. Vi aspettiamo in tante e tanti, non per noi ma tutt?».