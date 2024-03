Novità nel corpo di polizia locale, nasce la polizia di quartiere

Nel continuo processo evolutivo del corpo di polizia locale, per meglio rispondere alle mutate esigenze cittadine, nasce a Cinisello Balsamo una nuova unità operativa: il nucleo di polizia di quartiere.

La polizia di quartiere rappresenta la sintesi tra la cosiddetta “polizia di prossimità” e il “vigile di quartiere”.

L'assessore alla sicurezza Riccardo Malavolta spiega: «L’arrivo di questa nuova sezione ci testimonia la capacità del corpo di polizia locale di Cinisello Balsamo di modularsi e organizzarsi in relazione alle necessità cittadine del momento, soprattutto ci conferma la professionalità e la preparazione dei nostri agenti. Garantire la sicurezza ai cittadini è tra le nostre priorità».

Tra i compiti specifici quelli connessi alla sicurezza urbana intesa in senso ampio: si va dalle attività a supporto dei cittadini, per esprimere vicinanza, e rendere la cittadinanza parte attiva in un processo di “sicurezza partecipata”, agli interventi autonomi o in sinergia con le altre sezioni del corpo di polizia locale, mirati e di contrasto e repressione dei fenomeni di degrado.

La responsabilità dell’unità è affidata a due ufficiali per garantire una migliore e più efficace programmazione delle operazioni e degli interventi.

La composizione del nucleo, oltre ai due ufficiali responsabili, sarà garantita dagli operatori del presidio territoriale di Crocetta, soprattutto per le fasi di ascolto del territorio.

Per le attività sul campo verranno impiegati i reparti del pronto intervento e di sicurezza urbana.

L’ambito territoriale di intervento comprenderà principalmente i quartieri posti ai margini della città, seppur senza limiti rispetto a qualsiasi porzione dell’area urbana.