222 vaccinazioni anti Covid-19 in Largo Don Giussani, 78% di vaccinati in città

Successo anche per la terza sessione di vaccinazioni anti Covid-19, andate in scena a Cinisello Balsamo nella serata di giovedì 26 agosto (dalle 18 alle 22) in Largo Don Giussani, con ben 222 residenti che hanno ricevuto la prima dose.

A fare il punto sulle vaccinazioni in città è lo stesso sindaco Giacomo Ghilardi: «Cinisello Balsamo ha raggiunto il 78% della popolazione vaccinabile. Abbiamo fatto un altro passo verso la normalità e per giungere al traguardo dell'80% previsto per l'immunità di gregge».

Poi aggiunge: «Un ringraziamento alle due associazioni Protezione Civile Cinisello Balsamo e Croce Rossa Italiana Comitato di Cinisello Balsamo per la straordinaria presenza dei tanti volontari a supporto dei medici e dei tecnici della Asst Nord Milano».

Se da una parte ci sono questi dati che fanno ben sperare per il successo della campagna vaccinale in città, dall'altra bisogna registrare il ritardo di Cinisello Balsamo, non ancora arrivata alla soglia dell'80% rispetto alla media regionale che si attesta all'86,6% nella somministrazione della prima dose.