42 posti auto in più dalla demolizione dell'ex biglietteria nel parcheggio del Palazzetto

Un altro importante progetto è arrivato all'approvazione della giunta comunale in questi giorni, quello relativo alla demolizione dell'ex biglietteria del palazzetto dello sport che consentirà di ampliare l'area adibita a sosta, intitolata all'educatore e sacerdote Don Luigi Giussani.

Il parcheggio, posto accanto al centro culturale il Pertini, nelle vicinanze delle sedi comunali e di Villa Ghirlanda, è uno dei più frequentati dagli automobilisti che hanno la necessità di lasciare la propria auto per raggiungere il centro e i suoi servizi.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di aumentarne l'estensione per mettere a disposizione un numero superiore di posti. Il progetto prevede la demolizione dell'edificio adibito all'ex biglietteria, non più utilizzata da tempo, e l'arretramento della recinzione sul lato ovest del palazzetto.

In questo modo si creerà spazio per ulteriori posti auto, che passano da 72 a 114. L'intervento, il cui costo previsto è di 250mila euro, comprenderà inoltre la sistemazione della pavimentazione e la predisposizione per l’allaccio alla rete idrica e alla rete elettrica che potrà servire in occasione di manifestazioni di pubblico interesse.

Il sindaco Giacomo Ghilardi e il vice sindaco Giuseppe Berlino (con delega alla mobilità) spiegano: «Stiamo lavorando per trovare soluzioni idonee a limitare l'annoso problema di reperimento di posti auto nel centro città, soprattutto nelle ore di punta».

I due proseguono: «Questo ampliamento, legato successivamente a un parziale cambio della viabilità, consentirà l'accesso diretto al parcheggio, arrivando da via Frova/vicolo del Gallo, dando finalmente risposte concrete alle esigenze di molti cittadini e operatori commerciali e professionali che operano in zona».

Poi terminano: «La giunta in questi mesi sta approvando una serie di progetti legati a interventi di manutenzione e opere pubbliche importanti che potranno vedere la realizzazione in primavera dopo l'aggiudicazione delle gare».

