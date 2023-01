Scoperto un centro massaggi abusivo con prostitute in via Giacosa

In questi giorni la polizia locale ha individuato e bloccato un’attività illecita di sfruttamento della prostituzione in un appartamento di via Giacosa a Cinisello Balsamo.

In seguito alle segnalazioni dei cittadini, gli ufficiali e gli agenti della polizia locale avevano infatti avviato un’attività investigativa e di controllo del luogo oggetto di indagine.

Dopo una serie di appostamenti, sono entrati nei locali dell’appartamento che si è rivelato essere un vero e proprio centro massaggi abusivo, dove venivano offerte prestazioni sessuali dietro compenso.

La titolare del centro è stata denunciata per sfruttamento della prostituzione e ora rischia una pena fino a 6 anni.

Sono state inoltre riscontrate violazioni per il mancato rispetto di norme igieniche e l’assenza dei titoli autorizzatori necessari per esercitare l'attività di massaggi, per una sanzione totale di 10.000 euro.

Un’operazione delicata che deve la sua riuscita grazie alla collaborazione dei cittadini e alla professionalità delle forze dell’ordine, particolarmente attente ad arginare fenomeni illeciti nascosti nelle abitazioni private.