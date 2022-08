Ubriaco causa un incidente e scappa, ma non sfugge alla polizia locale

Nel fine settimana, a partire dal pomeriggio di venerdì 5 agosto pomeriggio, l’attività della polizia locale di Cinisello Balsamo si è concentrata sui controlli su strada che hanno come scopo quello di mitigare i rischi derivanti dal mancato rispetto delle norme di comportamento del codice della strada, senza trascurare il lavoro di presidio delle aree più a rischio.

Di particolare interesse due episodi che hanno coinvolto due conducenti in stato di ebbrezza alcolica.

Nel primo caso, a seguito di una chiamata per un incidente stradale in via Robecco, gli ufficiali e agenti della polizia locale hanno denunciato il conducente del veicolo che ha provocato l’incidente ferendo i passeggeri dell’altra autovettura.

L’individuo dopo il sinistro è fuggito con il suo autocarro facendo perdere le proprie tracce. Dopo alcuni minuti, lo stesso conducente è stato però individuato e fermato dal personale in servizio di pattuglia con moto civetta.

Sottoposto agli esami etilometrici, il suo grado etilico risultava di ben cinque volte superiore al consentito. È stato pertanto denunciato per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza.

Sempre venerdì pomeriggio un’altra pattuglia ha intercettato un individuo che conduceva il suo automezzo in modo irregolare mettendo a pregiudizio la sicurezza degli altri utenti.

Dopo essere stato fermato e sottoposto a test, è stato deferito all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.

Il bilancio complessivo dei pattugliamenti e dei posti di controllo ha visto l’accertamento di 95 violazioni al codice della strada, il ritiro di due patenti di guida e il sequestro di un automezzo. Le verifiche hanno fatto inoltre emergere 11 veicoli non revisionati.