Maltratta i cani in una pensione per animali, deferito il proprietario

All'interno della struttura, gli animali erano tenuti in due stanze con 3 box fatti di materiale di recupero, privi di ciotole per acqua, cibo e cuccia. Le indagini hanno rivelato gravi sofferenze inflitte agli animali, alloggiati in condizioni igieniche precarie