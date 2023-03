Depositi abusivi con 170 automobili in vendita, 15mila euro di multa e denunce

Grazie all’attività della polizia locale, con l’ausilio dei carabinieri della stazione di Cinisello Balsamo, sono stati scovati alcuni depositi di veicoli irregolari, due abusi edilizi e un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi.

Il tutto è accaduto nella giornata di martedì 28 febbraio. Da diversi giorni gli agenti di via Gozzano stavano monitorando, con pattuglie in abiti civili e tracciamenti eseguiti con il drone e altri mezzi di controllo, l’attività di alcuni depositi di veicoli.

Al momento dell’ispezione è stato accertato che solo uno dei siti, tutti riferibili a un titolare e a un locatario, aveva i requisiti amministrativi per svolgere l’attività di vendita delle auto. In totale sono stati censiti e controllati 170 autoveicoli pronti per la vendita.

Le verifiche hanno inoltre permesso di accertare due abusi edilizi e un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi.

Oltre alle denunce penali per il responsabile (già precedentemente fotosegnalato dalle forze dell'ordine), sono scattate sanzioni amministrative per un totale di 17.000 euro, oltre che l’obbligo di smaltire regolarmente i materiali trovati.

Infine le aree interessate dai depositi di rifiuti sono state vincolate con prescrizioni a carico del titolare dell’attività, che dovrà smaltire regolarmente il materiale trovato.

Il sindaco Giacomo Ghilardi analizza: «La vivibilità di una città passa necessariamente dalla lotta alla criminalità e all’abusivismo».

Poi aggiunge: «Abbiamo sempre perseguito questo scopo, in sinergia e grazie all’attenta attività delle forze dell’ordine, mettendo a disposizione le risorse e l’attenzione necessaria a un tema che abbiamo da sempre avuto a cuore».