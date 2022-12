Di Lauro rientra in Forza Italia e ne diventa il commissario coordinatore

L'annuncio è di quelli che fa "rumore" nella politica locale e in particolar modo nel mondo del centrodestra di Cinisello Balsamo: Angelo Antonio Di Lauro torna tra le braccia di Forza Italia, dopo il "divorzio" durato soltanto sette mesi durante i quali aveva trovato "esilio" nel Gruppo Misto in consiglio comunale.

Il divorzio era scaturito non tanto per una differenza di vedute e valori rispetto a Forza Italia, ma soprattutto per contrasti con alcune persone all'interno del partito a livello provinciale e regionale, ree secondo Di Lauro, di aver tradito proprio quei valori fondativi.

Ora però la situazione appare mutata e per Di Lauro è venuto il momento di tornare sui suoi passi, rientrando nella casa di Forza Italia, con un ruolo peraltro importante come quello di nuovo commissario coordinatore del partito.

Come riporta il giornale online NordMilano24, proprio Di Lauro ha spiegato: «Siamo a una svolta perché pensiamo che il nostro partito sia determinante sia a livello nazionale, sia in ambito locale. Noi a Cinisello Balsamo continueremo a dare il nostro contributo al governo di centrodestra che più si identifica nei nostri valori».

Di Lauro ha proseguito: «Vogliamo uscire da una situazione difficile che ha caratterizzato la storia del nostro partito a livello locale e avviarci verso una nuova fase. E’ arrivato il momento di tornare in strada, farci conoscere, incontrare le persone e ascoltare le loro esigenze».

Ad accogliere Di Lauro a braccia aperte sono sia il coordinatore provinciale del partito Graziano Musella («Questo è il tempo di ricominciare un cammino, il nostro contributo nella giunta Ghilardi è stato significativo in due settori importanti quali il bilancio e i servizi sociali») che l'assessore forzista al bilancio Valeria De Cicco («In questi anni di governo abbiamo dimostrato grande attenzione alle imprese, al territorio e al sociale. Il periodo Covid è stata un’emergenza nella quale siamo riusciti a esprimere il meglio»).