Ghilardi: «Risultato storico», Ghezzi: «Scarsa affluenza e personalismo»

Dopo i risultati elettorali che hanno decretato la netta riconferma del sindaco uscente Giacomo Ghilardi a Cinisello Balsamo arrivano le dichiarazioni dai diversi schieramenti politici.

Il primo cittadino Giacomo Ghilardi ha festeggiato sia nel pomeriggio di lunedì 15 maggio dopo aver scoperto di avere vinto, sia nella mattinata di martedì 16 maggio quando ha ricevuto la visita del vice premier Matteo Salvini (nella foto sotto, ndr), arrivato in municipio per congratularsi con lui.

Così Ghilardi: «Un risultato storico, straordinario. Grazie a tutti! Ha vinto la squadra. È stata apprezzata la nostra presenza tra la gente, così come l’ascolto e il dialogo, elementi che hanno caratterizzato tutto il nostro mandato. Ora si riparte da qui per portare a termine i tanti progetti avviati».

Lato sconfitti, arriva il comunicato della resa, con vis polemica, da parte di Luca Ghezzi che riportiamo in modo integrale.

«Riconosciamo la vittoria del sindaco uscente. Una vittoria segnata dalla più bassa affluenza alle urne di sempre. Dopo cinque anni di amministrazione di centrodestra la partecipazione dei cittadini è scesa ancora: ha votato solo il 46,16%. Un dato che segna la disfatta della democrazia e della pluralità di proposte».

«Ha vinto il personalismo e il consenso, tutto incentrato sulla figura del sindaco uscente, che ha catalizzato sulla sua lista anche i voti degli altri partiti della sua coalizione. La sconfitta, per quanto netta, non può mettere in crisi chi crede fermamente nella democrazia, ma ci offre l'opportunità di apprendere e cambiare per il futuro».

«Ringrazio tutti gli elettori che ci hanno scelto: porteremo la vostra voce in consiglio comunale, la nostra opposizione sarà costruttiva e fondata sui temi».

«Un grazie di cuore a tutti quelli della coalizione del centrosinistra che si sono spesi in questa campagna elettorale con grande energia. Un grazie di cuore a tutti voi. Ricominciamo oggi un nuovo cammino, con coraggio e consapevolezza».

La lista civica "La Nostra Città" ha sfiorato l'ingresso in consiglio comunale, ma per una manciata di voti non è rimasta fuori. Queste le parole del candidato sindaco Roberto Mastromatteo:

«Il risultato è chiaro ed inequivocabile, i cittadini hanno riconfermato la fiducia al sindaco Ghilardi in modo netto, ragion per cui è pienamente legittimato ad amministrare nei prossimi 5 anni al meglio delle proprie possibilità».

«Facciamo un in bocca al lupo al sindaco e alla sua nuova squadra che avranno l'onore e l'onere di dare il massimo per migliorare la qualità di vita a Cinisello. Con l'occasione anche un sincero augurio per la mamma del sindaco che abbiamo appreso non essere in buone condizioni di salute: le posizioni o le divergenze politiche sono una cosa, i rapporti umani un'altra».

«Noi non abbiamo colto gli obiettivi prefissati, ci aspettavamo un risultato migliore, il 5% e invece abbiamo sfiorato il 3% ottenendo il 2,89% sfiorando (a soli 26 voti) l'ingresso in consiglio comunale; evidentemente non abbiamo saputo cogliere il reale sentimento della comunità e di questo mi assumo tutte le responsabilità».

«Un risultato importante però l'abbiamo ottenuto, "La Nostra Città" prima di essere espressione di un pensiero politico e amministrativo è un gruppo di belle persone dentro, fondato su un valore importante, l'amicizia, e di questo sono molto orgoglioso».

«Ringrazio i 700 elettori di Cinisello Balsamo, tutti i candidati che si sono messi in gioco e sottolineo infine che il valore umano e le competenze messe in campo non sono passate inosservate: un buon inizio».