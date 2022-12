Giù la Tari, Cinisello con la pressione fiscale minore del Nord Milano

A seguito della presentazione del bilancio di previsione 2023-25 in corso di discussione, si evidenzia l’impegno di dell'amministrazione diretto a incidere il meno possibile sulle spese di cittadini e famiglie, diminuendo la Tari e lasciando inalterate le altre tasse.

In particolare l’ammontare della tariffa diminuisce di quasi 1% a vantaggio di tutte le utenze, sia famiglie che attività.

L’aliquota dell’addizionale comunale Irpef resta confermata al 7,5 per mille con una soglia di esenzione che si estende fino a 10 mila euro.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «La spesa pubblica è cresciuta vertiginosamente in questi anni e molti Comuni hanno dovuto ricorrere a un aumento delle imposte, principale fonte di sostentamento per la pubblica amministrazione. Ma Cinisello Balsamo difende questa posizione in controtendenza».

Il primo cittadino prosegue: «Il nostro Comune ha abbassato la Tari ed è tra quelli che presentano una tariffa più bassa tra i Comuni del Nord Milano, compresi gli stessi capoluoghi di Milano e Monza».

Infine termina: «Una pressione fiscale attenuata anche con la conferma dell’aliquota Irpef. Uno studio di Assolombarda sulla fiscalità rileva che Cinisello Balsamo è tra i Comuni con una pressione più bassa in tutte le Provincie di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia».

L’assessore al bilancio e tributi Valeria De Cicco analizza: «La diminuzione della Tari è il risultato di una gestione oculata del servizio da parte della società partecipata Nord Milano Ambiente, che ha già dato i suoi frutti negli anni scorsi».

Poi aggiunge: «Nonostante la crescita costante dei costi di smaltimento e i rincari dei consumi del carburante e dell’elettricità, i costi di gestione dei rifiuti, coperti per legge dalla Tari, non sono aumentati».

L'assessore chiude: «Questo ha consentito di raggiungere l'obiettivo prefissato di diminuire la tariffa della Tari, mantenendo l’equilibrio già raggiunto nello scorso anno tra le utenze domestiche e quelle non domestiche e superare così quello sbilanciamento che esisteva da tanti anni soprattutto a svantaggio di commercianti e imprese, categorie che sostengono la crescita del nostro tessuto sociale».