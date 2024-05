Aiello lascia la vice presidenza e Fratelli d'Italia, Palmitessa entra nella Lega

Scosse telluriche nella maggioranza di governo di centrodestra a Cinisello Balsamo, con alcune caselle che cambiano volto sia in consiglio comunale che nei rispettivi gruppi politici.

Da una parte il vice presidente del consiglio comunale (ex assessore alla sicurezza nella giunta precedente) l'ex comandante dei carabinieri di Cinisello Balsamo Bernardo Aiello ha rassegnato le dimissioni (anche da Fratelli d'Italia) per candidarsi alle elezioni del Comune brianzolo di Lesmo.

La scelta di Aiello può intendersi sia in chiave di opportunità politica, ma anche in chiave polemica visto che dopo il primo mandato da assessore alla sicurezza, poi non è stato confermato in giunta nel "Ghilardi bis".

Dall'altra Miriam Palmitessa "trasloca" dalla lista civica "Ghilardi Sindaco" alla Lega.

Sempre in casa Lega il nuovo capogruppo diventa Michele Minutilli che prende il posto di Massimiliano Sticco, vicino all'europarlamentare Silvia Sardone candidata alle elezioni europee di giugno.

Al posto di Aiello si fa strada la candidatura come vice presidente del consiglio comunale di Enza d'Ambra di Fratelli d'Italia, se si guardano i numeri usciti dalle urne elettorali.

Sempre al posto di Aiello, ma come consigliere comunale, il primo dei non eletti è Carmelo Correnti.