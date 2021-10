Augusto Meroni si dimette da consigliere comunale della Lega

Uno dei cuori pulsanti della Lega di Cinisello Balsamo si dimette dal consiglio comunale: Augusto Meroni ha deciso di lasciare la sua carica e con una lunga lettera ha deciso di raccontare a tutti i motivi.

«Sono passati quasi tre anni e mezzo, da quando in quella calda estate del 2018, fui eletto con orgoglio consigliere comunale con quasi 200 preferenze».

«Ricordo che la priorità era l'organizzazione dei gazebo (quasi tutti i giorni) per il candidato sindaco e girare il più possibile con il camion vela. La mia campagna elettorale personale, veniva dopo giustamente. Nonostante tutto e nonostante non volantinai come si dovrebbe fare in una campagna elettorale, molte persone ebbero fiducia in me votandomi (grazie ancora di cuore)».

«Purtroppo negli anni molte cose cambiano e molte priorità vanno ristabilite, considerando molti aspetti anche della propria vita privata. Quando ti accorgi che il susseguirsi degli impegni tra lavoro, famiglia, sezione, consiglio comunale e altro non ti lasciano più tempo libero da dedicare alla tua persona e ai tuoi hobby, capisci che è giunto il momento di dire basta, fare un passo di lato e rinunciare a qualcosa che probabilmente adesso per me non è più una priorità».

«Questa è la ragione principale per la quale oggi (mercoledì 13 ottobre, ndr) ho rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale e presidente della quarta commissione».

«Non nego anche una certa delusione per alcuni esponenti di maggioranza, ma questa è un'altra storia, il tempo e gli elettori diranno chi davvero ha lavorato per il bene della nostra città e chi invece ha pensato al proprio orticello, vivendo di luce riflessa e tante volte, prendendosi meriti che erano di altri, ma come detto in precedenza, questa è un'altra storia».

«Confermo a gran voce la piena e totale fiducia nel sindaco Ghilardi che per quanto mi riguarda, prima che sindaco è un mio amico, gli auguro ogni bene, buon lavoro per il restante anno e mezzo di legislatura, sperando che sia supportato in maniera compatta da tutti i suoi collaboratori».

«Da adesso in poi, tornerò a fare il responsabile organizzativo della sezione, il responsabile provinciale del dipartimento di protezione degli animali e il militante. Buona fortuna e buon lavoro a tutti e soprattutto a chi andrà a sostituirmi in consiglio. Grazie a tutti di cuore, è stata una bella esperienza».