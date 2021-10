Il sindaco saluta Meroni, al suo posto Grolli

Il sindaco Giacomo Ghilardi ci tiene a salutare anche in modo istituzionale l'ormai ex consigliere comunale della Lega Augusto Meroni, dimessosi nei giorni scorsi per motivi personali.

Così il primo cittadino di Cinisello Balsamo: «Grazie per l’impegno profuso in questi anni al servizio della nostra città. Con la surroga prende il suo posto il segretario della Lega locale Mauro Grolli a cui auguro un buon lavoro».

Poi prosegue: «Meroni ha ratificato le sue dimissioni dal consiglio comunale per i motivi da lui stesso descritti pur rimanendo a supporto dalle retrovie con la sezione e la Lega».

Infine dà spazio alle emozioni: «Insieme abbiamo fatto sacrifici. abbiamo lavorato, lottato, progettato e abbiamo ottenuto tanti risultati non solo per il quartiere Robecco. La sua presenza, il suo impegno e la sua dinamicità erano per me e per la città di estrema importanza. Ammiro il suo coraggio, ma quel di cui sono sicuro è che continueremo a lavorare fianco a fianco. Grazie Ago!».