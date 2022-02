Raho lascia la Lega ed entra nel "Fronte della Rinascita"

La neo lista politica cinisellese "Fronte della Rinascita" registra una nuova adesione al suo programma di intenti: la consigliera comunale leghista Maria Concetta Raho (conosciuta come Cetty e molto attiva nel suo quartiere Crocetta) lascia il Carroccio per entrare nella lista fondata dall'altro ex Lega Augusto Meroni.

Proprio Meroni racconta: «Diamo il benvenuto nel "Fronte della Rinascita" alla consigliera e amica Cetty Raho. Nell'attesa di capire, tramite prefetto, se sarà possibile aprire un nuovo gruppo consiliare in consiglio comunale (visto che manca un regolamento chiaro a riguardo) la consigliera Raho, si pone provvisoriamente nel gruppo misto».

Meroni prosegue: «Come "Fronte della Rinascita", tramite la consigliera, chiederemo via PEC all'ufficio di presidenza e alla segreteria generale l'invio del quesito alla prefettura e i verbali del passaggio di un altro consigliere comunale avvenuto poco tempo fa, per capire se anche in quel caso sia stata seguita la stessa proceduta applicata alla consigliera Raho».

Meroni continua: «Purtroppo l'apertura di un nuovo gruppo consiliare non è normata a dovere nel regolamento vigente, quindi vale tutto e il contrario di tutto. Noi come lista seguiremo da vicino questa vicenda, augurandoci che al più presto si ponga rimedio a questo buco normativo che riguarda l'ente locale».

Infine termina. «Fiduciosi che il tutto vada a buon fine, andiamo avanti per la nostra strada, sempre in mezzo ai cittadini della nostra città, per il bene della nostra amata Cinisello Balsamo».

Proprio la Raho spiega: «Il 31 gennaio, durante il consiglio comunale, ho formalizzato la mia uscita dal gruppo Lega Salvini Lombardia per costituire il nuovo gruppo consiliare "Fronte della Rinascita Cinisello Balsamo", collegato alla nuova lista civica che vede al suo interno l’ex consigliere comunale Augusto Meroni, Alice Fioravanti, Marina Meroni ed altri esponenti».

Visto il buco normativo Raho al momento si collocherà provvisoriamente nel gruppo misto in attesa di ricevere la decisione del quesito posto

Raho precisa: «Pur passando provvisoriamente nel gruppo misto di maggioranza manterrò una posizione autonoma e indipendente. Chiedo rispetto per questa scelta che è stata sofferta, combattuta e difficile e invito quindi a evitare strumentalizzazioni che sicuramente saranno non solo inutili, ma poco costruttive per tutti»