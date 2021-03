Torna il festival della musica "Fatti Sentire", la finale sarà trasmessa in diretta tv nazionale

Torna, dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia, il "Fatti Sentire - Festival della musica emergente italiana" e lo fa con una grande novità ovvero la serata finale sarà trasmessa in tv su na rete nazionale di prestigio assoluto, che gli organizzatori per ora non svelano.

Ma facciamo un passo indietro: il 9 giugno 2019, all'indomani dello straordinario successo della finale della prima edizione del "Fatti Sentire", in una piazza Gramsci a Cinisello Balsamo gremita di pubblico come mai accaduto prima, ci si è messi subito al lavoro per l'organizzazione della seconda edizione, ma, a causa della pandemia, si è dovuta interrompere bruscamente la messa in scena della finale di giugno 2020.

Sebbene ancora in questo momento l'Italia ed il mondo stiano lottando contro questa pandemia, Cinisello Balsamo deve necessariamente guardare al futuro con entusiasmo e fiducia e programmare la prossima edizione 2021.

È quasi una certezza che anche per questa stagione sarà improbabile avere il pubblico delle grandi occasioni anche all’aperto, ma sembra sempre più possibile che dal mese di giugno ci sarà la possibilità di accogliere un pubblico contingentato in numero di posti, non sapendo ancora quanti, si è pensato e creduto che servisse un "plus" per dare un grande risalto in termini di visibilità agli artisti in gara e alla città dove è nato il festival e che lo ospita, Cinisello Balsamo.

Nel mese di aprile verrà comunicata la rete e il giorno di messa in onda. Dal 23 marzo sono aperte le iscrizioni al festival che sono completamente gratuite sul sito internet dedicato.

