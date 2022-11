Cinisello Balsamo più inclusiva per i possessori della "Disability Card"

A Cinisello Balsamo arriva la "Disability Card", la carta europea della disabilità, che permette l’accesso agevolato a servizi e benefici per le persone disabili e i loro accompagnatori.

Si colloca tra le misure adottate su base volontaria dagli Stati membri dell’Unione europea, lo scopo è quello di contribuire alla piena inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale delle comunità.

Il Comune di Cinisello Balsamo nei giorni giorni scorsi ha sottoscritto la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri che definisce quali agevolazioni e promozioni mettere a disposizione delle persone con disabilità in città e le modalità di fruizione.

In particolare la convenzione prevede l’ingresso ridotto per il titolare della carta e per un accompagnatore alla rassegna "Cinema nel parco 2023" e alle Piscine Costa GSL e Paganelli Asa Nuoto.

Inoltre è prevista la tariffa ridotta alla Civica Scuola di Musica Salvatore Licitra per i titolari della carta.

Infine il Comune di Cinisello Balsamo riconosce ai titolari della card la priorità di accesso agli uffici comunali aperti al pubblico e alle farmacie comunali.

Le agevolazioni sono riconosciute anche alle persone che vengono delegate dagli stessi possessori della "Disability Card" allo svolgimento di adempimenti in loro nome e per loro conto.

Il sindaco Giacomo Ghilardi ha spiegato: «Abbiamo ritenuto importante sottoscrivere la convenzione che introduce nella vita quotidiana di chi ha una forma disabilità un valore aggiunto e consente alla nostra città di fare ulteriori passi nella direzione di una maggiore inclusività e accessibilità».

Infine chiude: «Nelle prossime settimane incontreremo le realtà del territorio impegnate sul fronte della disabilità per presentare la card e valutare possibili sviluppi sulle opportunità da offrire»,