Interventi congiunti per contenere la presenza dei topi a Sant'Eusebio

Operazione di squadra per contrastare la presenza di topi a Cinisello Balsamo, segnalati in particolare nel quartiere Sant'Eusebio.

Nelle scorse settimane l'amministrazione comunale, oltre a verificare l'attività periodica svolta dalla società incaricata, aveva sollecitato l'intervento di amministratori di condominio, Aler e titolari del supermercato di quartiere per non rendere vana la lotta contro un fenomeno molto diffuso nelle città moderne.

Un'azione congiunta che ha portato alla disinfestazione nelle aree di proprietà Aler e nelle aree verdi del quartiere, a cui si sono aggiunti diversi passaggi mirati con il posizionamento di esche nei tombini e nelle cassette da parte della ditta incaricata.

Il vice sindaco Giuseppe Berlino (con delega all'ambiente) spiega: «Oltre agli interventi di sua competenza, l'amministrazione comunale si è adoperata per non vanificare le azioni già in atto, in particolare ha incontrato Aler e le proprietà per chiedere di fare la loro parte. Risulta chiaro che le azioni sono più efficaci se accompagnate dalla collaborazione di tutti, compresa quella della cittadinanza».

Poi aggiunge: «E', infatti, molto importante prestare attenzione al corretto smaltimento dei rifiuti organici che devono essere collocati negli appositi contenitori chiusi per evitare di lasciare tracce sul terreno, rispettando gli orari previsti per l'esposizione su strada. L'impegno è quello di tenere costantemente monitorato il fenomeno».