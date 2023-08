Venditori ambulanti di alcolici, stop sera e notte in viale Fulvio Testi 140

Il sindaco Giacomo Ghilardi ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente in materia di sicurezza e vivibilità urbana per contrastare alcune situazioni di degrado e schiamazzi circoscritte ad alcune aree cittadine.

Il riferimento va in particolare all’area di viale Fulvio Testi e alle zone residenziali e commerciali circostanti dove mezzi di vendita ambulante di alimenti e bevande stazionano fino a tarda notte.

Situazioni critiche che nelle scorse settimane sono state oggetto di diverse segnalazioni da parte dei cittadini in cui la polizia locale è intervenuta denunciando tre avventori in stato di ebrezza.

L’ordinanza impone la limitazione degli orari di vendita e somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica.

In particolare, il divieto è previsto ogni giorno, dalle ore 19 alle ore 5 del giorno successivo e di conseguenza lo stazionamento degli ambulanti è vietato in viale Fulvio Testi, all’altezza del civico 140 e per un raggio di 750 metri dallo stesso.

La violazione comporta una sanzione che va da 500 a 3mila euro.

Il sindaco spiega la scelta: «L’ordinanza è lo strumento che abbiamo messo in campo dopo diversi interventi. Non possiamo tollerare situazioni che mettono a dura prova la vivibilità cittadinanza».

Poi aggiunge: «È nostro compito tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti nelle ore notturne, ma anche la fruibilità degli spazi pubblici in cui le condizioni igieniche vengono compromesse».