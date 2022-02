Donati al Comune due apparecchi per igienizzare l'aria tramite la luce

L'azienda Hygene, con sede legale a Cinisello Balsamo, leader mondiale nei prodotti, sistemi e servizi di illuminazione a LED connessi, ha donato all'amministrazione comunale due apparecchi innovativi, dotati di lampade UV-C, in grado di disinfettare l'aria con il potere della luce.

Sistemi particolarmente preziosi in questo momento di emergenza sanitaria, che sono stati installati nella sala della giunta, luogo di diverse riunioni.

I rischi di inquinamento nei luoghi di lavoro e nelle aree di servizio, come le sale per gli incontri, sono dovuti a molti fattori, come la presenza di microrganismi e allergeni trasportati sia dall'inquinamento dell'aria che dalle persone e dagli oggetti.

La tecnologia oggi offre nuove soluzioni ad aria o a luce in grado di igienizzare aria e superfici, rendendo l'ambiente di lavoro più sano per il personale e gli ospiti.

I raggi UV-C sono un noto disinfettante di superfici e aria, in grado di rompere il dna e l'rna di batteri, virus e spore, rendendoli quindi inattivi.

Gli apparecchi installati sono stati testati e si sono dimostrati efficaci per contrastare batteri e virus, incluso il Sars-Cov-2, responsabile del Covid-19.

Il vice sindaco con delega alle attività produttive Giuseppe Berlino spiega: «Un grazie a questa azienda cinisellese per la generosità. Nella nostra città ci sono realtà innovative che hanno saputo rispondere alla sfida generata dalla pandemia per garantire più alti standard di sicurezza e migliorare la qualità della vita».

Poi aggiunge: «Da oggi la sala giunta, notoriamente utilizzata non solo per riunioni interne, ma anche per accogliere ospiti, cittadini e per piccole cerimonie, sarà ancora più sicura».