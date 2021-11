A 10 anni dalla morte l'11ª edizione del concorso lirico "Salvatore Licitra"

A 10 anni dalla morte del grande tenore Salvatore Licitra, dopo aver realizzato un festival musicale in sua memoria per celebrare con la musica questa ricorrenza, ecco ritornare l’appuntamento più atteso: quello della serata finale del "Concorso Lirico Salvatore Licitra", promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con EquiVoci Musicali e la famiglia Licitra.

Giunto alla undicesima edizione il concorso è un punto di riferimento a livello internazionale. Vi partecipano infatti oltre 100 giovani cantanti da 17 Paesi del mondo e nella serata finale, in forma di concerto, i finalisti si esibiscono di fronte a una giuria di altissimo profilo.

Quest’anno nella splendida Villa Ghirlanda Silva dal 12 al 14 novembre saranno ospitati da Rachel O’Brien, direttrice artistica di EquiVoci Musicali e del Concorso Licitra, Peter Heilker, direttore artistico del Theater an der Wien di Vienna, in qualità di presidente; Natascha Ursuliak, casting manager dell’Opernhaus Zürich; Cristiano Sandri, responsabile programmazione artistica del Teatro Regio di Parma; Aldo Sisillo, direttore artistico del Teatro Comunale di Modena; Francesca Pivetta, assistente alla direzione artistica del Teatro Comunale di Modena; Matteo Beltrami, direttore artistico del Luglio Musicale Trapanese e Concorso Lirico Di Stefano; Angelo Gabrielli, agente lirico di Stagedoor.

«Questo è un anno particolare. – afferma Rachel O’Brien – Usciamo da una crisi pandemica che ha fermato il mondo, in particolare quello artistico. Inoltre sono dieci anni dalla scomparsa di Salvatore Licitra, un altro avvenimento unico».

La direttrice prosegue: «Spero dunque che questa edizione sia una occasione di ripartenza sotto tanti aspetti: che si lasci alle spalle la pandemia, che i giovani concorrenti possano trovare la loro strada proprio grazie a questa opportunità, che la memoria di Salvatore rimanga viva e di esempio per molti, che la nostra città e il nostro pubblico riscoprano la bellezza dell’ascolto dal vivo, che tutti i candidati, provenienti da diversi paesi del mondo, trovino nella lirica e nel canto un motivo di unione e reciproco riconoscimento e stima. Questi pensieri mi accompagnano mentre organizzo questa edizione, che accade in un tempo così speciale».

Il Concorso vede l’amministrazione comunale di Cinisello Balsamo in prima linea, come afferma Daniela Maggi, assessore alla cultura: «Il concorso lirico dedicato a Salvatore Licitra con il relativo concerto finale è un format che ha acquisito negli anni valore e prestigio, oltre ad aver conquistato l'interesse del pubblico».

Poi chiude: «Per noi è sempre un piacere ospitare giovani promesse nel campo della lirica provenienti da diverse parti del mondo che si avviano a un percorso di crescita artistica e desiderano mostrare il loro talento».

L’iniziativa vede anche la collaborazione di diversi sponsor territoriali e della Civica Scuola di Musica che porta proprio il nome di Salvatore.

L'appuntamento dunque è per domenica 14 Novembre alle ore 21 presso Villa Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo.

L'ingresso è libero, con prenotazione sul sito del Comune, fino a esaurimento posti.

Per accedere è indispensabile il green pass. Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming su Youtube e Facebook del Comune di Cinisello Balsamo e sulla pagina Facebook di EquiVoci Musicali.