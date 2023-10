Andrea Catania eletto come nuovo segretario del PD cinisellese

Il Partito Democratico nel weekend appena passato ha eletto il nuovo segretario cittadino: è Andrea Catania il successore di Alberto Ambrogio Galli e colui che dovrà guidare il PD cinisellese alle prossime elezioni comunali che si terranno nel 2028.

Tutti d'accordo sul nome da votare, la candidatura di Andrea Catania è andata in scena sabato 30 settembre in Villa Ghirlanda Silva e l'ex assessore sotto la giunta Trezzi non ha avuto altri rivali, essendo la sua una candidatura univoca.

Dal Partito Democratico commentano: «A conclusione del congresso, in bocca al lupo di buon lavoro al nostro nuovo segretario cittadino Andrea Catania e grazie al segretario uscente Alberto Ambrogio Galli per l’impegno dimostrato (qui sotto assieme con la bandiera del PD, ndr)».

«Poi proseguono: «Sono state due giornate di mobilitazione e confronto con i nostri iscritti e tanti cittadini. Ascolto e partecipazione sono le parole d’ordine che ci guideranno nei prossimi anni, siamo pronti a dare il nostro contributo per il futuro di Cinisello Balsamo».

Ecco le prime parole del neo segretario Catania: «Dopo questi due giorni di confronto con tanti iscritti, cittadini e altre forze politiche, sento su di me tutta la responsabilità di essere il nuovo segretario cittadino del Partito Democratico Cinisello Balsamo».

Poi continua: «Un grazie a chi c’è stato, ai nostri militanti che hanno tenuto aperto il seggio, ai membri del coordinamento e al segretario uscente Alberto Ambrogio Galli».

Infine conclude: «Abbiamo tanto lavoro da fare per dare il nostro contributo per il futuro Cinisello Balsamo e lo faremo tenendo sempre al centro ascolto, partecipazione e trasparenza. Ora rimbocchiamoci le maniche».