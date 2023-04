Tutti i nomi di Forza Italia che appoggia Giacomo Ghilardi

Ecco i 24 candidati di Forza Italia che sostiene il candidato sindaco Giacomo Ghilardi alle prossime elezioni comunali di Cinisello Balsamo.

Forza Italia fa parte della coalizione di centrodestra che comprende Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, UDC, Democrazia Cristiana, Noi con Cinisello Balsamo, Noi di Centro/Mastella e lista civica "Ghilardi Sindaco".

Tra i nomi noti presenti nella lista di Forza Italia non si possono non citare i politici di "vecchia data" Angelo Antonio Di Lauro (consigliere comunale uscente e consigliere metropolitano di Milano) e Giuseppe Seggio (vice presidente uscente del consiglio comunale) , due nomi molto noti in città.

La presentazione di tutti i candidati è andata in scena in Villa Ghirlanda Silva alla presenza della senatrice Licia Ronzulli e del candidato sindaco della coalizione Giacomo Ghilardi.

Angelo Antonio Di Lauro

Maria Francesca Castronovo

Giuseppe Seggio

Laura Danese

Luca Biagio Marsiglia

Simona De Santis

Daniele Digiuni

Enza Desimone

Lucio Di Martino

Linda Caterina Galati

Matteo Pio Eletto

Cecilia Gandini

Francesco Manzella

Gabriella Intelligente

Filippo Pagnotta

Giuseppe Munda

Giovanni Paudice (indipendente)

Aleandra Nuzzi

Maurizio Ezio Ravanelli

Luana Noemi Sestito

Iacopo Massimo Fabio Rossetti

Marco Oreste Marelli

Roberto Sabatino

Vincenza Vigliarolo