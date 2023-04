Tutti i nomi di "Noi con Cinisello Balsamo" che appoggia Ghilardi

Ecco i 24 candidati di "Noi con Cinisello Balsamo" che sostiene il candidato sindaco Giacomo Ghilardi alle prossime elezioni comunali di Cinisello Balsamo.

"Noi con Cinisello Balsamo" fa parte della coalizione di centrodestra che comprende Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, UDC, Democrazia Cristiana, Noi di Centro/Mastella e lista civica "Ghilardi Sindaco".

Dando uno sguardo alla lista dei candidati spiccano i nomi noti di Riccardo Visentin e Leonardo De Feo che sono senza dubbio i più esperti e con esperienza di politica locale mentre invece tutti gli altri si accostano per la prima volta al mondo della politica attiva.

L'assessore uscente Visentin racconta così la lista: «In un momento storico come questo in cui c'è tanta disaffezione per la politica, questa lista, che definirei "locale", ha tanti nomi che arrivano dal mondo cinisellese dell'associazionismo e del volontariato».

L'assessore prosegue: «Per tutti questa sfida sarà una bella palestra e un modo per avvicinarsi alla politica attiva della propria città».

Sbirciando tra i nomi si possono citare tra i tanti volti nuovi che si affacciano alla politica locale Roberto Furlon (volontario della Croce Rossa Italiana), Luca Uccellini (volontario della Protezione Civile), Ida Guerriero (attiva nell'associazionismo contro la violenza nei confronti delle donne) e un giovanissimo Gabriele Fantoni che ha appena compiuto 18 anni.

Riccardo Visentin

Leonardo De Feo

Sandro Amerio

Luca Comerci

Patrizia D’Errico

Gabriele Fantoni

Fabio Fazio

Alessandro Fioretta

Roberto Furlon

Roberto Garavelli

Paola Ghezzi

Fabiana Giambelli

Ida Guerriero

Rosa Incarnato

Elena Muzyka

Manuela Pisano

Filomena Romano

Trisha Risoli

Baye Samba Sall

Laura Tosini

Luca Uccellini

Tiberiu Mihaita Varvara

Tiziana Amelia Veronelli

Marco Verza