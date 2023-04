Tutti i nomi del Partito Democratico che appoggia Luca Ghezzi

Ecco i 24 candidati del Partito Democratico che sostiene il candidato sindaco Luca Ghezzi alle prossime elezioni comunali di Cinisello Balsamo.

Il Partito Democratico fa parte della coalizione di centrosinistra che comprende MoVimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, lista civica "Cinisello Balsamo Civica", lista civica "La Città Giusta - Sinistra per Cinisello Balsamo" e il PSI.

Dando uno sguardo alla lista dei candidati spiccano i nomi noti di Marco Tarantola, Daniele Calabria e Alberto Amariti mentre c'è anche il segretario cittadino Alberto Ambrogio Galli.

Inoltre colpisce subito la giovane età di buona parte dei candidati, segno tangibile di un rinnovamento in atto in seno al Partito Democratico. Dal PD analizzano: «Rincuora l'entusiasmo trasmesso, la volontà di esserci e di mettersi in gioco in prima persona».

Marco Tarantola

Paola Gobbi

Alberto Ambrogio Galli

Mariarita Morabito

Daniele Calabria

Sara Alice Scebba

Andrea Graziano Cantore

Luigina Codazzi

Salvatore Laratta

Ilaria Colosimo

Attilio Miglioli

Flavia Dolcini

Valerio Moccia

Enza Galeazzi

Alberto Amariti

Sabrina Maria Gatto

Giorgio Floridi

Elena Nicola

Pasquale Lacagnina

Manuela Irma Rotondo

Tarcisio Pierino Motta

Giuseppina Valeriano

Andrea Pala

Angelo Dante Ravelli