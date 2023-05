Tutti i nomi di "Svegliati Italia" che appoggia Sergio Agrello

Ecco i 18 candidati di "Svegliati Italia" che si presenta in unione di intenti a "ItalExit - Per Cinisello Balsamo con Gianluigi Paragone", che sostiene il candidato sindaco Sergio Agrello.

Al primo turno "Svegliati Italia" si presenta da sola alle elezioni amministrative del Comune di Cinisello Balsamo che si terranno domenica 14 e lunedì 15 maggio.

Alessandro Ignazio Quattrocchi è il capolista della lista di Agrello che si candida dichiaratamente contro l'attuale coalizione di centrodestra guidata da Giacomo Ghilardi che governa la città di Cinisello Balsamo. Gli altri tre candidati sindaci sono Luca Ghezzi (centrosinistra più M5S), Giuseppina Gentile (Terzo Polo) e Roberto Mastromatteo (La Nostra Città).

Agrello stesso rivendica la sua prima vittoria (non elettorale) nei confronti dell'attuale sindaco Giacomo Ghilardi, del vice sindaco Giuseppe Berlino, dell'assessore Riccardo Visentin e di Elisabetta Lanfranchi (collaboratrice dello staff del sindaco e della giunta): «Il tribunale di Monza ha emesso una sentenza che condanna i quattro al risarcimento dei danni, ovvero al pagamento delle spese legali (5810 euro più IVA) del processo».

Si è arrivati al tribunale dopo che Agrello aveva scritto sulle piattaforme social di "Svegliati Italia" (YouTube e Facebook) frasi contro l'operato della giunta, accusandola di aver creato una sorta di "parentopoli" nel Comune di Cinisello Balsamo. Da qui la richiesta dei quattro di portare Agrello in tribunale a Monza chiedendo un risarcimento danni per diffamazione di 50.000 euro (non ottenuto).

Alessandro Ignazio Quattrocchi

Giuseppe Cavallini

Santo Guagenti

Loris Fogli

Rossi?tza Gueorguieva Toneva

Silvio Mazziotti di Celso

Irma Maria Oberti

Claudia Cenci

Tommaso Caputo

Daniel Roberto Muraca

Lorenzo Bari

Nancy Uscè

Michele Mazzapica

Luigi Cafora

Josephine Iluobe Enakhena

Pasquale Volonnino

Bernardo Maria Scalici

Francesca Gentile