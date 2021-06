Si estende la rete fognaria, approvato il progetto per il cantiere di via Manara

Il progetto prevede l’estensione del collettore fognario esistente in via Manara per raggiungere gli insediamenti prospicienti che non risultano allacciati in maniera idonea alla pubblica fognatura per il collegamento all’impianto di depurazione dei reflui civili

La giunta comunale di Cinisello Balsamo ha approvato il progetto di estensione della rete fognaria in via Manara.

La società CAP Holding S.p.A., gestore del servizio idrico integrato nella Città Metropolitana di Milano, ha riscontrato infatti la necessità di estendere la rete della pubblica fognatura in zone non attualmente servite del Comune di Cinisello Balsamo con l’obiettivo di risolvere problematiche di carattere igienico-sanitario correlate agli insediamenti residenziali.

Il progetto quindi prevede l’estensione del collettore fognario esistente in via Manara per raggiungere gli insediamenti prospicienti che non risultano allacciati in maniera idonea alla pubblica fognatura per il collegamento all’impianto di depurazione dei reflui civili, attualmente scaricati nel sottosuolo.

La realizzazione della nuova fognatura delle acque nere riguarderà i civici 4, 6 e 6/b di via Luciano Manara da unire al collettore esistente di via Valtellina.

L’importo dei lavori in progetto ammonta complessivamente a circa 40mila euro complessivi a totale carico di CAP Holding S.p.A.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Il progetto approvato è di notevole importanza. Una fognatura efficiente è segno di una città moderna che si adegua ai cambiamenti del territorio. Con i lavori di via Manara assicureremo ai residenti una rete in grado di rispondere al meglio alle esigenze degli abitanti della zona oltre a dimostrare attenzione per il territorio e l'ambiente».