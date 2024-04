Alleanza Verdi Sinistra: «Risparmiando su appalti a rischio sicurezza cittadini»

Nella giornata di martedì 16 aprile, intorno a mezzogiorno, in via Martiri Palestinesi 7 a Cinisello Balsamo delle assi di legno sono precipitate dal tetto di un palazzo di otto piani ferendo un ragazzo di 28 anni, che ha riportato un trauma cranico e al volto, e un adulto di 66 anni, che ha riportato un trauma alla schiena.

Il segretario cittadino di Sinistra Italiana Gaetano Petronio e il suo collega di Europa Verde Francesco Casarolli chiedono conto al Comune di quanto accaduto ed esigono un chiarimento essendo il palazzo in questione di proprietà comunale.

«Grave l'incidente accaduto martedì a Cinisello Balsamo. Soprattutto alla luce del fatto che l'ente appaltante è direttamente il Comune che ha chiesto di intervenire per rifare la copertura del tetto, precedentemente danneggiato da un incendio».

«A quanto pare la ditta che ha preso in carico l'appalto, grazie a uno sconto del 29.92 %, ha lasciato il cantiere incustodito da un mese senza mettere il materiale in sicurezza e legando delle assi di legno con del cellophane per coprirle».

«Oggi il vento ha fatto il resto facendo cadere le travi in testa al 28enne che ora è in ospedale con un trauma cranico e al volto».

«Tutto questo avviene nella periferia di Cinisello dove il sindaco Giacomo Ghilardi dice di mettere al primo posto la sicurezza e non perde tempo per vantarsi (proprio in questi giorni) di quanto siamo intatti i conti dell'amministrazione».

«Forse non ha fatto bene i suoi calcoli. Vogliamo chiarimenti su quanto accaduto e sul fatto che il cantiere fosse incostudito. Risparmiando sugli appalti non si guadagna né in sicurezza né sulla qualità del lavoro e, come sempre, alla fine qualcuno paga».