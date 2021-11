A Cinisello si lavora sulla povertà, 2 gli appuntamenti

Anche quest’anno in concomitanza con la celebrazione della 5ª "Giornata Mondiale dei Poveri" (domenica 14 novembre) e che Papa Francesco ha dedicato al tema «I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7), il “Tavolo Povertà: la Solidarietà in città” insieme con l’amministrazione comunale dà il via a una nuova fase di lavoro sul tema della della co-programmazione coinvolgendo altri soggetti della città interessati a costruire percorsi e risposte capaci di accogliere l’altro.

L'assessore alla centralità della persona e terzo settore Riccardo Visentin spiega: «In un contesto post pandemico trasformato è importante guardare avanti con il coraggio di mettere in discussione, dove necessario, le pratiche consolidate e lasciare spazio a nuovi modi di interpretare il ruolo dell’ente locale e della società civile, quali attori di un welfare comunitario e di prossimità».

Alle diverse iniziative organizzate in città per questa giornata, il "Tavolo Povertà: la Solidarietà in città", l’amministrazione comunale in collaborazione con CSV Milano, promuoverà due pomeriggi di riflessione aperti alle organizzazioni di volontariato e del terzo settore e agli operatori dell’ente locale sui temi della co-programmazione e co-progettazione, presso il centro culturale Il Pertini.

Il primo appuntamento sarà martedì 16 novembre dalle 17 alle 19 con un incontro dal titolo “La co-programmazione e co-progettazione come nuova prospettiva di relazione collaborativa tra pubblica amministrazione e terzo settore”.

Martedì 30 novembre dalle 17 alle 19 si terrà il laboratorio: “La lettura condivisa della povertà a Cinisello Balsamo: nuove prospettive di intervento collaborativo”.

Per info e iscrizione: mariagrazia.landoni@comune.cinisello-balsamo.mi.itv.