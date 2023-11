Fai carriera in Comune, Cinisello Balsamo al "Career Day" in Bicocca

Nell’ambito del festival del valore pubblico che si svolgerà giovedì 26 ottobre 2023 presso l’università di Milano-Bicocca, appuntamento con l’iniziativa "Career Day - Proud to be good".

Un’occasione di confronto, conoscenza diretta e scambio tra laureandi e neolaureati, di qualsiasi disciplina, con le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni del terzo settore.

Il Comune di Cinisello Balsamo sarà presente con uno stand dove scoprire le opportunità lavorative e gli stage, i progetti collaterali e le possibilità di carriera.

A corredo dell’iniziativa la campagna di comunicazione dedicata “CB Be career – La città cambia insieme a te!” ad animare gli incontri ci saranno le storie, di vita e professionali raccontate in modo diretto per avvicinare i giovani alla pubblica amministrazione e al terzo settore che non ci si aspetta.

Ancora troppi, infatti, sono coloro che pensano a questi contesti di lavoro sulla base di pregiudizi e stereotipi che allontanano i candidati. Oggi ubblica amministrazione e terzo settore hanno sempre più bisogno di specifiche e avanzate competenze, e sempre più saranno i contesti di lavoro e di crescita in grado di accogliere e valorizzare i giovani al pari del privato.

Con il valore aggiunto di contribuire, attraverso il proprio lavoro, alla creazione di valore pubblico.

Appuntamento quindi al "Career Day - Proud to be good", il 26 ottobre dalle ore 9:30 alle ore 15 presso l’università degli studi di Milano-Bicocca in piazza dell'Ateneo Nuovo 1 a Milano. L’area dedicata sarà lo Spazio Agorà, al piano terra dell'edificio U6.

Per partecipare e scoprire gli enti aderenti:

1) Visita la nostra pagina istituzionale

2) Accedi alla nuova piattaforma JOBeventi sul sito dell’università Bicocca, su manifestazioni in programma, scegli "Career Day - Proud to be Good" e nella pagina di dettaglio dedicata all'evento, seleziona il bottone "iscriviti"

3) Per informazioni o conferma della partecipazione: jobicocca@unimib.it