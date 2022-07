Brillantina e rock ’n roll, torna in piazza la festa anni '50

L’energia dei mitici anni Cinquanta scuote piazza Gramsci con un fine settimana di rock ’n roll, boogie-woogie, bandane a pois e brillantina.

Sabato 9 e domenica 10 luglio torna la 3ª edizione della festa "Fifties Style", in collaborazione con Iron Eagles Hangaround Club e con il patrocinio del consiglio di Regione Lombardia, che rievocherà l’atmosfera vintage grazie a un fitto programma di concerti di artisti italiani e internazionali, esibizioni di balli, bancarelle e street food, esposizioni di auto e moto.

Lo scenario prende vita dalle 11 di sabato 9 luglio tra vintage market, acconciature e accessori a tema, truck food che accompagneranno tutto il weekend.

Dal primo pomeriggio inizia la musica con i dj Houserockin’ Chris e Giusy Wild con una selezione dei brani più noti di quel decennio; si aprono poi le danze con la scuola di ballo Vintage Roots 50's Jive&Rockabilly.

Le performance live continuano alle 16.30 con i The Boogie Checkers, band torinese unita dalla passione per il rockin’ blues e il rock ’n roll; alle 19.30 con lo spettacolo delle pin up Le Cherries; alle 20.15 con l’esibizione di boogie woogie a cura dei maestri Ale&Catia e, alle 21, con Little Til & his band, giovanissimo pianista e cantante di rock ’n roll, boogie e swing.

Dalle 22.30 è atteso il clou della serata con un susseguirsi frenetico di artisti accompagnati dai The Firebugs, trio composto da Max Zampini, Bobby Vain, Manuel Peretti: John Lewis, uno dei più famosi artisti inglesi rockabilly; miss Lily Moe, voce tra le più apprezzate nei festival 50’s; Vince Mannino, musicista siciliano affermato sulla scena rockabilly internazionale e Rockin’ Bonnie, voce italiana nota anche all’estero nel suo genere, che comprende anche country e honky tonk.

Domenica 10 luglio il programma si completa con i The Glad Rags alle ore 16, trio drumless dal repertorio inedito di duetti alla Everly Brothers; alle 19 è il momento di scatenarsi con la gara di Rockabilly Jive e alle 20 con Di Maggio Connection, trio italiano il cui leader è l’unico connazionale eletto membro onorario della prestigiosa Rockabilly Hall of Fame.

Infine, alle 21.30, chiudono la manifestazione i The Blind Rats, orchestra swing dal ritmo anni ‘30 e ‘40.

Daniela Maggi, assessore a cultura ed eventi, spiega: «Riportare in piazza il fascino degli indimenticabili anni Cinquanta, dopo le edizioni del 2019 e del 2021, vuole essere un’occasione per rievocare la romantica spensieratezza di quegli anni e un auspicio a ritrovare, lasciandoci alle spalle le difficoltà attraversate negli ultimi anni, quello stesso spirito proiettato al futuro e alla ripartenza».

Il vice sindaco con delega al commercio e alle attività produttive Giuseppe Berlino commenta: «Una festa all'insegna del vintage che vuole riportare allegria e vivacità nella principale piazza cittadina in questo weekend estivo, rievocando quei mitici anni Cinquanta americani, dalla musica al ballo, dai mezzi di trasporto all'abbigliamento, senza dimenticare l'aspetto culinario».

Poi termina: «A tal riguardo saranno molti gli esercizi commerciali di somministrazione del centro città che, insieme ai diversi banchi esposti, proporranno le loro specialità all'esterno dei locali, come consuetudine durante questi eventi».