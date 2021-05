La finale del "Fatti Sentire-Festival della Musica Emergente" sarà trasmessa su RAI 2

La finale del festival musicale cinisellese sarà registrata in piazza Gramsci a Cinisello Balsamo sabato 19 giugno e andrà in onda su RAI 2 e in streaming su Rai Play. Svelati anche i nomi che comporranno la giuria televisiva

Come annunciato tempo fa, la seconda edizione del "Fatti Sentire", Festival della Musica Emergente Italiana, si svolgerà senza pubblico, ma la finale verrà trasmessa in televisione.

E' proprio l'organizzazione dell'evento a svelare con orgoglio la rete nazionale su cui verrà trasmessa in differita: «La Finale del Fatti Sentire - Festival della musica emergente italiana andrà in onda su RAI 2! Chiedeteci se siamo felici!».

Poi prosegue: «Si sta completando la straordinaria giuria televisiva del "Fatti Sentire" Festival della Musica Emergente Italiana che sarà on stage per la finale di sabato 19 giugno. Ricordiamo che sarà registrata in piazza Gramsci a Cinisello Balsamo e andrá in onda su Rai2 e in streaming su Rai Play».

Proprio la giuria televisiva sarà composta da Stefano Fisico (direttore artistico del festival), Chiara De Pisa (speaker radiofonica RDS), Fabiana (speaker Radiofonica Radio Number One), Romina Minadeo (conduttrice televisiva), Sandro Cerruti (presidente Afi) e Andrea Amato (direttore artistico RDS Next).