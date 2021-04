CONAI cofinanzia la campagna di Nord Milano Ambiente con un totale di 40.000 euro

La campagna “Al Proprio Posto: Riduco, Riuso, Riciclo” lanciata a ottobre 2019 da Nord Milano Ambiente con il Comune di Cinisello Balsamo, ottiene la prima parte di finanziamento da CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi, che, all’interno dell’accordo quadro di programma ANCI-CONAI prevede il riconoscimento economico a supporto di attività di comunicazione a sostegno per le campagne di comunicazione effettuate per sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata informandoli dei servizi a disposizione.

La prima parte, pari a 20mila euro, è stata riconosciuta alla società in house del Comune di Cinisello Balsamo per le attività finora svolte e rendicontate. La campagna è stata riconosciuta come iniziativa innovativa per la sensibilizzazione ed educazione di tutta la cittadinanza verso il riciclo, il riuso e la riduzione della produzione dei rifiuti.

«Un progetto - spiega Sandro Sisler, amministratore unico di Nord Milano Ambiente S.p.a. - che mette l’ambiente in cui viviamo al primo posto con azioni concrete, puntando alla sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alle tre R: la riduzione della produzione di rifiuti, riciclo e riuso, i tre passi fondamentali per una corretta raccolta differenziata che, per essere efficace, richiede la piena consapevolezza e il coinvolgimento di tutti gli utenti».

Sisler aggiunge: «Il contributo riconosciutoci all’interno dell’accordo quadro di programma ANCI-CONAI, ci permette di continuare un percorso di sensibilizzazione su più fronti: scuole, cittadini, aziende, ma anche enti, comitati e organizzazioni a cui ci rivolgiamo con specifiche campagne informative, soprattutto per quanto riguarda i più piccoli».

Obiettivo principale di Nord Milano Ambiente è infatti quello di aumentare la percentuale di raccolta differenziata, portandola dal 58,69% (2019) al 65% entro il 2025, riducendo i costi di gestione del servizio e arrivando a offrire un servizio più efficiente e di qualità, anche grazie alla forte collaborazione con gli stakeholder locali.

I primi mesi del 2021, sono stati caratterizzati da una diminuzione della raccolta dei rifiuti nel territorio comunale con una lieve flessione anche della raccolta differenziata: sono dunque necessari interventi capillari e concreti che coinvolgano l’intera cittadinanza, anche nella lotta alle discariche abusive che raccolgono materiali e scarti di ogni tipo, a danno dell’ambiente e della collettività.

Il sindaco cinisellese Giacomo Ghilardi commenta: «Questo contributo frutto dell’accordo ANCI-CONAI è un importante riconoscimento della validità della campagna e un motivo di orgoglio per l’azienda Nord Milano Ambiente, ma anche per tutta la comunità di Cinisello Balsamo».

Ghilardi prosegue: «Come amministrazione comunale infatti, riteniamo che le parole d’ordine per ottenere risultati migliori nella raccolta differenziata siano proprio la comunicazione e l’informazione verso i cittadini».

Poi termina: «Insieme possiamo fare la differenza: ognuno di noi, fin dai primi anni, attraverso un’educazione consapevole, può imparare a mettere ogni cosa "Al Proprio Posto". Solo così sarà possibile continuare a vivere su un territorio e in un ambiente compatibile con le esigenze di tutti».

La campagna “Al Proprio Posto” vuole richiamare al senso civico e al rispetto dell’ambiente in cui si vive ed essere accessibile a chiunque: i materiali sono dunque realizzati in 6 lingue, in formato cartaceo e multimediale e con contenuti conformi alle linee guida CONAI.

Con il contributo frutto dell’accordo ANCI-CONAI è stato dunque possibile finanziare l’evento di lancio della campagna “Al Proprio Posto” e la realizzazione delle guide alla raccolta differenziata, le diverse iniziative dedicate alle scuole, tra cui il corto-film che sensibilizza i bambini e i ragazzi alla raccolta differenziata e al corretto conferimento dei rifiuti, con una modalità giocosa e divertente in fase di realizzazione, il nuovo sito web che garantirà un rapporto diretto con l’utenza anche attraverso un questionario Customer Satisfaction e i progetti in collaborazione con gli amministratori di condominio, identificati come stakeholder primari e con cui Nord Milano Ambiente ha attivato un canale di comunicazione diretta.

Giuseppe Berlino, vice sindaco e assessore all’ambiente conclude: «Il rispetto dell’ambiente passa anche da una migliore raccolta differenziata. Per questo come amministrazione comunale ci stiamo particolarmente concentrando affinché tutte le fasce d’età della nostra città vengano coinvolte nel progetto di sensibilizzazione e educazione a una migliore attenzione verso il tema dei rifiuti e del loro riciclo. Perché un ambiente pulito, significa una vita migliore, per tutti».

Un ulteriore finanziamento di 20 mila euro da parte di CONAI, è previsto al momento della chiusura del progetto.