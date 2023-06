200mila euro dalla Regione, 7 alloggi comunali saranno riqualificati

Sette alloggi di proprietà del Comune di Cinisello Balsamo saranno interessati da lavori di riqualificazione grazie a un finanziamento ottenuto da Regione Lombardia a seguito di una richiesta formulata dall’amministrazione comunale.

Circa 200mila euro l’importo ottenuto per interventi che riguarderanno in particolare la ristrutturazione completa di due appartamenti e la realizzazione di bagni per disabili in altri cinque alloggi.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Grazie a questo finanziamento andiamo ad ammodernare il nostro patrimonio di case, rispondendo alle mutate necessità degli inquilini».

Poi aggiunge: «Queste somme si vanno ad aggiungere alle somme significative che nel corso dei 5 anni sono state messe nella manutenzione straordinaria negli alloggi comunali».