Ultimato il restauro delle sculture di Villa Ghirlanda

Sono tornate a casa le sculture di Villa Ghirlanda Silva restaurate dagli studenti della scuola Enaip Lombardia di Botticino, in provincia di Brescia, sotto la guida dei docenti di restauro.

Sono cinque le opere in materiale lapideo e in terracotta che necessitavano di un intervento a causa dell'erosione dovuta alle intemperie e al trascorrere del tempo; ora sono tornate in Villa a far bella mostra nel parco e nelle sale del palazzo storico.

Si tratta in particolare di un putto con delfino in pietra calcarea, alto circa 130 cm, risalente al XVIII secolo, che si trovava nel parterre del parco, davanti alla facciata orientale della Villa; due busti in terracotta del XIX secolo ritraenti Raimondo Montecuccoli e il senatore Vincenzo Filicaja (XIX secolo), conservati nella Sala dei Paesaggi; due busti in marmo bianco ospitati nella Sala delle Quadrerie, il primo dedicato a Carlo Ghirlanda Silva a opera di Francesco Barzaghi, mentre il secondo rappresenta un busto di dama firmato da Enrico Cassi.

Daniela Maggi, assessore alla cultura del Comune di Cinisello Balsamo, spiega: «Quella con la scuola di restauro di Botticino è una preziosa collaborazione che ci permette di restituire bellezza al nostro patrimonio artistico e nello stesso tempo valorizzare gli studenti di una scuola prestigiosa che sa garantire impegno e qualità».